Turismo: stazioni sci dell'Appennino E-R e Toscana a Skipass

Riapre Skipass, il Salone del turismo e degli sport invernali, la grande vetrina internazionale dedicata alla montagna, in programma a Modena dal 29 ottobre al 1 novembre.

Dopo due anni di stop si torna a sciare, rispettando solo poche regole di sicurezza: green pass o tampone, mascherina al chiuso e nelle seggiovie, acquisto di skipass online. In attesa di sabato 4 dicembre, quando in Emilia-Romagna riapriranno gli impianti di risalita, le 17 stazioni sciistiche dell'Appennino di Emilia-Romagna e Toscana sono già pronte ai nastri di partenza e arrivano a Modena a presentare le novità neve 2021-2022.

Fra eventi ed esibizioni sportive, novità tecniche, una pista di sci di fondo degustazioni gastronomiche e tanti ospiti, uno dei momenti più importanti di Skipass riguarda come sempre lla commercializzazione di pacchetti vacanze fra gli operatori del settore. Lo Skipass Matching Day, il momento di scambio B2B, quest'anno è in programma venerdì 29 ottobre 2021 in modalità virtuale. In questa giornata gli espositori di Skipass avranno la possibilità di incontrare online tour operator italiani e internazionali, associazioni sportive italiane ed europee, sci club interessati ad acquistare le proposte viaggio.

Un grande stand a tema sarà la 'casa' dell'Appennino che si estende fra Emilia Romagna e Toscana. Le due regioni hanno rinnovato pochi giorni fa l'accordo per la promozione congiunta del turismo slow sulla montagna fino al 2024 e adesso saranno insieme a Skipass per proporre le vacanze neve (ANSA).