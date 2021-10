Green pass: consigliera Lega Imola, non andrò più in Aula

Rebecca Chiarini, consigliera comunale di Imola del gruppo della Lega, ha annunciato che non parteciperà più di persona alle sedute del consiglio, limitandosi a collegarsi in remoto. "Non è, infatti, mia intenzione - ha annunciato - esibire una tessera per esercitare la prerogativa di rappresentare gli imolesi che mi hanno eletta".

E' la protesta che ha deciso di attuare la consigliera, che definisce il Green pass "una norma priva di fondamento sanitario contro la quale ognuno di noi dovrebbe fare la sua parte.

Intendo esprimere, anche con questo piccolo gesto, la mia vicinanza a tutti coloro che, per diverse ragioni, in questo momento soffrono la compressione dei propri diritti, ma anche a coloro che non si sono ancora resi conto che chi si oppone a questa misura lo fa per tutelare i diritti di tutti i cittadini". (ANSA).