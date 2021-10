Ambiente: via al progetto anti-erosione delle spiagge

(ANSA) - BOLOGNA, 25 OTT - Muove i primi passi, con la conferenza dei servizi sul primo lotto di lavori, il 'Progettone 4', sul ripascimento della costa del litorale romagnolo. A Ravenna, si sono riuniti per la prima volta tutti gli enti competenti ad esprimere un parere tecnico per il progetto che prevede un un milione 100 mila metri cubi di sabbia in più. La valutazione delle opere proposte sarà conclusa nei prossimi giorni: è la premessa fondamentale per concludere in tempi celeri la progettazione esecutiva degli interventi.

"Si tratta - dice Irene Priolo, assessora regionale alla difesa del suolo - di un passaggio fondamentale per affidare i lavori entro l'inizio del 2022 e far così partire i cantieri in primavera.

Le prime opere a partire riguarderanno circa 11 chilometri di costa delle tre province della Romagna, per un valore complessivo di oltre 19 milioni e mezzo. Nel frattempo proseguirà la progettazione dell'intervento riguardante il ferrarese, destinato a partire nell'autunno 2022.

La sabbia che arricchirà i tratti costieri di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna sarà prelevata off shore, cioè da giacimenti sottomarini situati 50 chilometri al largo. A nord di Porto Garibaldi, lungo i cosiddetti lidi Nord ferraresi, si procederà invece in modo diverso, con materiali prelevati dalla spiaggia emersa e dai fondali prospicienti il Lido degli Estensi: l'intervento sta seguendo quindi una progettazione e un iter di autorizzazione separati.

"Si tratta di opere fondamentali per il futuro delle nostre spiagge - dice Priolo - messe a dura prova dall'erosione provocata dal mare. La costa esprime un valore ambientale, naturalistico ed ecosistemico di grande rilevanza, così come ha grande rilievo per l'economia blu che è parte significativa del Pil emiliano-romagnolo". (ANSA).