Rogo in palazzo nel centro di Bologna, non risultano feriti

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Incendio nella notte in un palazzo del centro di Bologna in via Garibaldi . L'allarme - a quanto si è appreso - è scattato intorno alle 3.30 quando si sono alzate le fiamme dall'immobile all'angolo con via Marsili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Alcune famiglie sono state fatte evacuare, quarantacinque le persone in strada. Non risulta vi siano stati feriti A prendere fuoco è stato il tetto dello stabile, cosa che non ha facilitato le attività di spegnimento. Per permettere ai pompieri di operare con tranquillità è stata chiusa la strada.

