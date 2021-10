Condannato per violenza sessuale viola obbligo dimora, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 OTT - Era stato condannato a 4 anni, in secondo grado, per una violenza sessuale avvenuta nell'estate del 2020 e aveva ottenuto, inizialmente, gli arresti domiciliari poi mitigati con la misura dell'obbligo di dimora e l'ulteriore obbligo di permanere in casa nelle ore notturne.

Adesso, violata questa disposizione - essendo stato sorpreso dai Carabinieri fuori dalla sua abitazione la notte del 18 ottobre scorso - è finito in carcere. Protagonista della vicenda un 23enne abitante a Correggio, nel Reggiano, nei cui confronti la Corte d'Appello di Bologna ha disposto la custodia cautelare aggravando la misura dell'obbligo di dimora e permanenza notturna fra le mura domestiche.

I fatti oggetto della condanna del giovane risalgono al mese di luglio del 2020 quando, dopo essersi offerto di accompagnare a casa a piedi una ragazza, sua coetanea, all'uscita da un locale dove si erano intrattenuti con altri amici e amiche, l'aveva molestata: per quella condotta era stato arrestato dai Carabinieri di Correggio cui la ragazza si era rivolta denunciando l'accaduto.

Condannato a 4 anni di reclusione il 23enne aveva beneficiato, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza, della misura dell'obbligo di dimora che ha violato finendo quindi in carcere dove ieri è stato condotto dai Carabinieri di Correggio. (ANSA).