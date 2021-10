Precipita in scarpata durante giro in mountain bike,morto 68enne

Incidente mortale in mountain bike, sull'Appennino Cesenate, per un uomo di 68 anni residente a Viareggio. L'uomo è deceduto durante una escursione in bicicletta a Casanova dell'Alpe nel comune di Bagno di Romagna dopo essere precipitato per diversi metri in una scarpata. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. A quanto si è appreso il pubblico ministero non ha ancora autorizzato la rimozione della salma. (ANSA).