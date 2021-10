Les Paladins e Sandrine Piau per Concerti di Musica Insieme

Anche la Fondazione Musica Insieme di Bologna torna a Teatro con il pubblico al cento per cento: grandi interpreti animeranno come di consueto i quindici appuntamenti all'Auditorium Manzoni dal 25 ottobre al 16 maggio, tra recuperi dalle passate due stagioni a nuove proposte.

Affiancati, come ogni anni anno, da proposte dedicate ai giovani talenti, dalla musica per le scuole all'incontro con gli artisti. Ad inaugurare il cartellone arriveranno Les Paladins, ensemble fondato nel 2001 e diretto dal clavicembalista Jérome Correas.

Con un programma incentrato sulla figura del compositore Georg Friedrich Händel e sulle sue eroine interpretate da Sandrine Piau. Se per Les Paladins si tratta di un debutto a Bologna, per il soprano francese si tratta invece di un ritorno: nel 2018 era stata protagonista di una intensa interpretazione di Soeur Constance nell'allestimento di Dialogues des Carmélites di Francis Poulenc al Teatro Comunale. Così tra Ouverture, Marche, Sonate e Concerti grossi, Sandrine Piau farà rivivere emozioni da Ariodante, Lotario (Scherza in mar la navicella), Giulio Cesare in Egitto (E pur così in un giorno; Piangerò la sorte mia), Alcina (Credete al mio dolore; Tornami a vagheggiar), Rinaldo (Il Vostro Maggio de bei verdi). Un programma, insomma, che ricorda come queste figure di donne della storia e del mito, che si chiamino Cleopatra o Armida, Alcina o Ginevra, con i loro drammi e le loro passioni hanno ancora oggi un messaggio da consegnare a tutte e a tutti noi.

(ANSA).