Farmaci del carcere di Piacenza in casa, arrestata medico

Un medico di Piacenza, che presta servizio nel carcere della città, è stato arrestato per peculato: si tratta di una donna che è sospettata di aver rubato dall'infermeria della casa circondariale medicinali e materiale sanitario di proprietà della pubblica amministrazione per svariate migliaia di euro, fin dal maggio scorso quando l'Asl di Piacenza aveva notato un consumo eccessivo e spropositato di medicine e presidi.

Il medico è stato fermato l'altra mattina dai Carabinieri all'esterno del carcere mentre rientrava a casa dopo il turno notturno: in auto è stato trovato materiale per circa 400 euro.

Altro ne è stato poi scoperto nella sua abitazione e nel suo ambulatorio privato. La donna si trova ora agli arresti domiciliari. (ANSA).