Operaio schiacciato: indagato il camionista

BOLOGNA, 22 OTT - La Procura di Bologna iscriverà nel registro degli indagati l'autista del camion che nella notte tra mercoledì e giovedì ha schiacciato e ucciso Yaya Yafa, 22enne della Guinea Bissau morto al suo terzo giorno di lavoro all'Interporto.

Il pm Augusto Borghini, titolare del fascicolo, non dovrebbe invece disporre l'autopsia, dal momento che l'accertamento considerato non utile alle indagini, perché le cause del decesso sono evidenti.

Sono invece in corso accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per capire perché e come il fatto sia accaduto e anche per ricostruire la filiera di appalti ed eventualmente, a quel punto, considerare altre posizioni di responsabilità.

