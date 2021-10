Franceschini: 'Riapre Palazzo Schifanoia, è giorno festa'

Quello di Palazzo Schifanoia "è un museo straordinario" che porta con sè "la pittura rinascimentale più bella di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Poi quando si inaugura un museo, quando si riapre un museo è un momento di felicità. In particolare dopo la pandemia e, in particolare, perché qui si tratta di rimarginare le ferite del terremoto del 2012: è un giorno di festa". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a i microfoni della Tgr, ha commentato la riapertura integrale, a quasi dieci anni dalla chiusura dettata dal terremoto che colpì l'Emilia nel 2012, del Museo Schifanoia di Ferrara che, da domani totalmente visitabile . "Trovo meraviglioso che un palazzo che si chiama Schifanoia riapra proprio mentre lasciamo la noia dell'epidemia e riapre la vita culturale - ha aggiunto Mauro Felicori, assessore regionale a Cultura e Paesaggio con il ministro all'inaugurazione della struttura -: questo è uno dei palazzi più belli del mondo".

Dopo la riapertura del Salone dei Mesi, avvenuta nel giugno del 2020 e l'inaugurazione dell'ala Borsiana, avvenuta lo scorso maggio, il cammino di rinascita si completa con la riapertura delle cosiddette 'Stanze Albertiane', la porzione di edificio fatta costruire alla fine del Trecento da Alberto d'Este. La riconnessione di questa parte di Schifanoia con il resto del Palazzo restituisce non solo il monumento in sé, ma un museo più moderno e più ampio: sono 21 ora le sale da visitare, 1.400 i metri quadri di percorso espositivo, circa 250 le opere da contemplare.