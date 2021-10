Covid: lieve aumento dei nuovi casi in Emilia-Romagna

Lieve aumento dei casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, sopra quota 300, ricoveri stabili e due morti. Nel bollettino quotidiano della pandemia in regione si contano 315 positivi in più, con 28.583 tamponi, 109 asintomatici. Tra le province, al primo posto Ravenna con 74 contagi, poi Bologna con 62 più sette dell'Imolese.

I guariti sono 922 in più, i casi attivi 609 in meno per un totale di 11.166, il 97,1% in isolamento a casa. Un uomo di 52 anni è morto nel Piacentino, una donna di 84 in provincia di Modena. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva (30, -1), mentre sono 287 quelli negli altri reparti Covid (+4).

(ANSA).