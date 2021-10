A Milano 'Granarolo Bottega', primo punto vendita in centro

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Apre a Milano "Granarolo Bottega", il primo punto vendita del gruppo all'interno di un grande centro urbano, concepito in ottica anti-spreco e dedicato alla vendita quasi esclusiva di prodotti del portafoglio Granarolo.

Il taglio del nastro è avvenuto oggi alla presenza di Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di Milano, e di Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo Spa.

Situato in uno spazio di 190 mq in uno dei più caratteristici e popolati quartieri di Milano, con il nome "Bottega", richiama il concetto di negozio di vicinanza, in forte rapporto con la tradizione. Al centro del progetto, è stato spiegato, c'è anche l'impegno del gruppo sui temi della sostenibilità per l'oggi e per il futuro, in linea con il percorso intrapreso dal Piano di Sostenibilità triennale promosso nel 2018 e in coerenza con il Goal 12° "Consumo e Produzione Responsabili" dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il concept del punto vendita è infatti ideato anche per ridurre gli sprechi di prodotto a data corta a cui ogni grande azienda del settore Food può andare incontro e per consentire ai consumatori un risparmio sul prezzo a scaffale, che sarà significativo sui numerosi prodotti a scadenza ravvicinata presenti ogni giorno in apposite aree promozionali last minute. Il risparmio sarà anche energetico attraverso una scelta di banchi frigo di nuova generazione a basso impatto ambientale.

Granarolo Bottega Milano va così ad affiancarsi agli spacci sorti accanto agli stabilimenti produttivi del Gruppo rispettivamente di Bologna, Castelfranco Emilia (MO) e Gioia del Colle (BA). Con l'apertura di Milano, l'obiettivo di Granarolo è quella di inaugurare tra il 2021 e il 2022 altri punti vendita nei centri cittadini italiani, a gestione diretta del Gruppo.

