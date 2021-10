Fotografia Europea, scatta la 'open call'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 21 OTT - Al via dal 21 ottobre la 'open call' di Fotografia Europea, kermesse internazionale che si svolge ogni anno a Reggio Emilia. Fotografi e curatori che vorranno partecipare avranno la possibilità di mandare la propria candidatura fino al 13 dicembre. "Un'invincibile estate" è il tema del concorso, dal quale trarre ispirazione sulla scia della citazione dello scrittore francese Albert Camus 'Imparavo finalmente, nel cuore dell'inverno, che c'era in me un'invincibile estate', con focus sulla forza, la resilienza e il coraggio che contraddistinguono l'animo umano anche nei momenti più difficili e faticosi come la pandemia. Saranno tre i lavori scelti dalla giuria composta da Diane Dufour (direttrice di Le Bal, Parigi), Walter Guadagnini (direttore di Camera, Torino) e Tim Clark, (editor di 1000 Words magazine). I vincitori otterranno di diritto la partecipazione al circuito ufficiale dell'edizione 2022 del Festival che si terrà dal 29 aprile al 12 giugno a Reggio Emilia, ricevendo inoltre un premio di 3.000 euro che servirà a coprire i costi di produzione, installazione, trasporti, vitto e alloggio per i giorni inaugurali. Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e le tempistiche sono pubblicati su www.fotografiaeuropea.it. (ANSA).