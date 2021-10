Zio Saman, giustizia di Parigi rinvia decisione a 27 ottobre

La Chambre de l'Instruction della Corte d'appello di Parigi ha deciso di rinviare ulteriormente, al 27 ottobre, alle ore 14.00, la decisione sull'estradizione in Italia di Danish Hasnain, lo zio di Saman, accusato di "sequestro, lesioni e omicidio". La corte ha accolto la richiesta della difesa, che ha chiesto più tempo per analizzare documenti supplementari inviati dalla giustizia italiana e la cui traduzione in francese era disponibile solo da ieri. (ANSA).