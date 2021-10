Bologna: ingaggiato lo svincolato Viola

(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - Il Bologna ha annunciato l'ingaggio dello svincolato Nicolas Viola, centrocampista di 32 anni. Slle prese con l'assenza di Schouten e con il lungo stop di Kingsley, il club rossoblù è corso ai ripari guardando al mercato degli svincolati per offrire a Mihajlovic una pedina utile e di esperienza per limitare l'emergenza in mediana.

Viola ha vestito la maglia del Benevento nelle ultime due stagioni: 17 presenze, cinque gol e tre assist un anno fa, mentre nell'annata 2019-20 ha totalizzato nove reti e sei assist. Il centrocampista ha vestito anche le casacche di Novara, Ternana, Palermo e Reggina. Viola ha sostenuto le visite mediche tra ieri e oggi e ha firmato un contratto di un anno con opzione per la prossima stagione. Nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento con il gruppo agli ordini di Mihajlovic.

