Auto sbatte contro manufatto e si ribalta, morto 31enne

Un automobilista di 31 anni, Andrea Leoni, è morto durante il trasporto in ospedale in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi verso le 22.30 di ieri nei pressi di Punta Marina Terme, sul litorale ravennate. Tutto è accaduto quando l'auto che stava guidando - una Peugeot 208 - per cause ancora al vaglio della polizia locale, in direzione mare ha centrato un manufatto che su via Canale Molinetto divide le due corsie: la vettura si è poi ribaltata verso il centro della carreggiata.

Per estrarre il corpo dalle lamiere, sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco. Dopo un tentativo di rianimazione e stabilizzazione, il ragazzo è stato caricato su un'ambulanza del 118 ma è deceduto poco dopo. (ANSA).