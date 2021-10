A Parma neopatentato a 87 anni

Si chiama Antonio Nofroni, classe 1934 ed ha alle spalle una lunga vita di lavoro fra Africa, Sudamerica ed Italia. Un uomo temprato alle difficoltà che, ad 87 anni, si è regalato la libertà di potersi muovere da solo.

Come racconta oggi la 'Gazzetta di Parma', Nofroni è, probabilmente, il neopatentato più anziano di Italia. La scorsa settimana ha infatti brillantemente superato l'esame di guida ed ha ottenuto il tesserino rosa.

L'attivo 87enne ha seguito lezioni teoriche e pratiche in una Scuola guida di Traversetolo, paese della pedemontana parmense, attorniato da tanti giovani ma, racconta, "ero quello che faceva più domande, ho dato vita anche qualche discussione perché le cose vanno comprese non imparate a memoria".

Nofroni vanta la Croce di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nel suo passato c'è un lungo periodo ad Asmara, in Eritrea, dove il padre era, scherzo del destino, autista e dove l'87enne diventa geometra. Poi il matrimonio in Etiopia, il lavoro a Gibuti e, infine, in Equador dove apre anche un'attività per l'allevamento di gamberi.

Nel 2012 il ritorno in Italia in provincia di Parma nella casa costruita dai suoceri. Lo scorso anno viene a mancare sua moglie, che ha a lungo curato, e, visto che la sua vecchia patente estera non è più valida, decide di riprenderne una italiana. Così è stato. (ANSA).