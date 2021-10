Riparte cinema Fulgor, la sfida è riportare persone in sala

(ANSA) - RIMINI, 19 OTT - Ha resistito a un anno e mezzo fra chiusure e limitazioni il cinema Fulgor di Rimini che, come tutte le sale da spettacolo, può tornare al 100% della capienza.

La pandemia ha colpito soprattutto il mondo della cultura, ma ora, lo staff tutto al femminile dell'istituzione culturale riminese ha messo in piedi una nuova programmazione che sa di normalità.

"Il problema non era solo avere la capienza totale", rivela a margine della presentazione la direttrice del cinema, Elena Zanni, quanto "vincere delle paure, riportare la gente al cinema perché qualcuno magari si è abituato a casa". Altri come i giovani "non hanno magari mai vissuto una esperienza cinematografica".

La sala frequentata da bambino da Federico Fellini ha riaperto tre anni fa con i nuovi allestimenti del premio Oscar Dante Ferretti. Tra le produzioni presentate ve ne saranno alcune locali, come dei documentari riminesi. Tra le altre peculiarità, i cartoon giapponesi e gli appuntamenti per i cinefili con pellicole restaurate dalla cineteca di Bologna e film muti degli anni '10 e '20. "È tutto dedicato alle persone che ritornano al cinema o che scoprono il cinema per la prima volta", spiega Zanni. Oltre alle proiezioni e alle rassegne, vi sono in programma anche conferenze e cerimonie nuziali. (ANSA).