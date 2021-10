Covid: in E-R calano i ricoveri, sono morte cinque persone

Sono 161 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati, nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di oltre 35mila tamponi. Ma si contano ancora cinque morti: due uomini di 55 e 65 anni nel Piacentino, una donna di 91 anni a Bologna, una donna di 79 e un uomo di 83 nel Ravennate. Calano i ricoverati, che sono 29 in terapia intensiva (tre in meno di ieri) e 303 (+1) negli altri reparti Covid. I casi attivi scendono a 13mila circa, con il 97,5% degli attualmente positivi in isolamento domiciliare.

Sul territorio, in termini assoluti la provincia di Bologna è quella che fa registrare più casi, 45 (uno dei quali nell'Imolese), seguita da Modena (26) e Rimini (23). (ANSA).