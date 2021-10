Manuela Custer canta liriche dantesche a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 18 OTT - Un raffinatissimo omaggio a Dante e alla lirica poetica costituirà il recital del mezzosoprano Manuela Custer col pianista Raffaele Cortesi in programma il 19 ottobre alle 20.30 nella Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna per l'Associazione 'Conoscere la Musica'. Si tratta di un appuntamento che riporta sotto le due torri una cantante fra le più stimate dalla critica e fra le più attive nel teatro d'opera che fin da giovanissima ha sempre dedicato una cura particolare alla liederistica e al canto da camera, ideando programmi sempre nuovi e intelligenti.

Lo dimostra il ricco impaginato per l'appuntamento bolognese che propone rarissime liriche di compositori italiani fra Ottocento e Novecento ispirate principalmente alla poesia di Dante (in omaggio all'anno dantesco che si sta celebrando in tutto il mondo), sapientemente accostate a liriche su testi poetici di Gabriele D'Annunzio, Antonio Ghislanzoni e brani per pianoforte solo.

Si comincia con 4 liriche di Ildebrando Pizzetti su testi dannunziani (San Basilio, Eoritca, La madre al figlio lontano, I pastori), si prosegue con il Sonetto di Dante 'Tanto gentile e tanto onesta pare' di Liszt per piano solo, poi I 3 Sonetti delle Fate di Gianfranco Malipiero (su testo dannunziano), la versione di Hans von Bülow ancora del sonetto 'Tanto gentile e tanto onesta pare', quindi 'Storiella d'amore' di Giacomo Puccini su testo di Antonio Ghislanzoni. E ancora, Matelda e Biancospino di Domenico Alaleona (su testi tratti dalla Divina Commedia), quindi l'intonazione di Mario Pilati del sonetto 'Tanto gentile', 'Noi leggevamo insieme' di Amilcare Ponchielli, due pagine del compositore catanese ottocentesco Salvatore Pappalardo, infine il 'Sonetto di Dante' di Stanislao Gastaldon, l'autore della celebre romanza 'Musica proibita'.

Info: conoscerelamusica@gmail.com. (ANSA).