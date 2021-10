Green pass: Ravenna, qualche decina di manifestanti al porto

È cresciuto il fronte dei manifestanti anti Green pass che si erano dati appuntamento questa mattina al porto di Ravenna, chiamando a raccolta non solo portuali ma anche lavoratori di altre aziende. Nella prima parte della mattina il presidio era composto da poche decine di persone e il corteo - che pure aveva causato qualche rallentamento ai camion - sembrava in esaurimento.

Ora a queste se ne sono aggiunte diverse altre, complessivamente oltre un centinaio, che stanno bloccando una corsia di ingresso al porto San Vitale. I camion, secondo quanto appreso, possono uscire ma non entrare.

Nel primo lunedì dopo l'introduzione del Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, a Bologna sul fronte dei trasporti tutto procede con regolarità. Per oggi sono previsti tutti i treni regionali di Trenitalia e anche quelli di Tper, l'azienda di trasporto pubblico. Inizio di mattinata senza criticità anche per gli autobus in servizio nel territorio della Città metropolitana di Bologna.

Operazioni regolari all'Interporto di Bologna, nodo nevralgico dei flussi di merci e logistica del Centro-Nord cui afferiscono 130 aziende e nel quale transitano 5mila mezzi pesanti al giorno. Da venerdì scorso è allestito sul posto un punto tamponi per consentire a chi è senza vaccino di poter lavorare. Nel primo giorno sono stati effettuati 150 test per il coronavirus, oggi, fa sapere all'ANSA Sergio Crespi, direttore generale dell'Interporto, "ne è previsto il doppio e l'organizzazione regge senza problemi".