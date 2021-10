Covid: 209 nuovi casi in E-R, un 87enne morto nel Ravennate

Sono 209 - in totale 428.076 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna su 15.981 tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. Dei nuovi contagiati 72 sono asintomatici individuati grazie alle attività di tracciamento e screening: sul territorio in testa, la provincia di Bologna con 35 nuovi casi seguita da Ravenna (34), Parma (28), Modena (25), Rimini (18), Forlì (16), Circondario Imolese (12), Reggio Emilia, Ferrara e Cesena (tutte e tre con 11casi) e Piacenza (8).

Stabili a quota 32 i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre sono 6 in più, a quota 302 quelli negli altri reparti Covid. Da ieri si registra un decesso, quello di un uomo di 87 anni nel Ravennate. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i morti in regione sono stati 13.533.

Le persone complessivamente guarite, sono 720 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 400.859 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, calano di 512 unità a quota 13.684: di questi le persone in isolamento a casa sono complessivamente 13.350 (-518), il 97,5% del totale.

Sul fronte della campagna vaccinale, nel primo pomeriggio erano state somministrate complessivamente 6.706.101 dosi; sul totale, sono 3.411.137 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.