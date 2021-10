Covid: in E-R 244 nuovi casi e due morti, ricoveri stabili

In Emilia-Romagna sono 244 i nuovi contagi di coronavirus rilevati sulla base di quasi 21mila tamponi delle ultime 24 ore, i ricoveri sono sostanzialmente stabili mentre si registrano altre due vittime con Covid-19, una 70enne nel Cesenate e un 93enne nel Ravennate. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla pandemia.

L'età media dei nuovi contagiati è 39 anni, mentre sul territorio per nuovi casi è in testa Bologna con 57 più tre del circondario Imolese, seguita da Ravenna (38) e Rimini (35).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva ad oggi sono 32, uno in meno da ieri, mentre 296 sono i degenti negli altri reparti Covid (tre in più).

Cala il numero dei casi attivi, che sono 14.198 (-543), di cui quasi il 98% in isolamento a casa perché senza sintomi o con sintomi lievi.