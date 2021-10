Rugby: United Championship; Zebre-Glasgow Warriors 6-17

(ANSA) - PARMA, 16 OTT - I Glasgow Warriors hanno battuto le Zebre per 17-6 (14-6) in una partita della quarta giornata dello United Rugby Championship, torneo che, con l'ingresso delle franchigie sudafricane, ha preso il posto della soppressa Celtic League. Queste le marcature: nel pt 6' m. Bean tr Weir (0-7), 21' cp Canna (3-7), 29' m. Tuipulotu tr Weir (3-14), 33' cp Canna (6-14); nel st 26' cp Weir (6-17).Al match, giocato al Lanfranchi di Parma, hanno assistito 1.300 spettatori.

Ora le Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì prossimo, 18 ottobre, aprendo la settimana di allenamenti in vista della partita del quinto dello United Championship, in programma sabato 23 sempre al Lanfranchi contro l'Edimburgo. (ANSA).