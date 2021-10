'Mulholland drive' torna nelle sale dopo vent'anni

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - Vent'anni dopo la sua uscita, 'Mulholland Drive' di David Lynch torna dal 15 al 17 novembre nelle sale italiane, nel nuovo restauro in 4K realizzato da StudioCanal, distribuito dalla Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema'. Film che ha lanciato Naomi Watts, al fianco di Laura Harring, 'Mulholland Drive' è uno dei soli due titoli degli anni Duemila a essere entrato nella classifica dei cento migliori film della storia del cinema stilata ogni dieci anni dalla rivista 'Sight & Sound'.

È una strada quanto mai accidentata quella lungo la quale Lynch conduce le protagoniste e gli spettatori: la sua 'Mulholland Drive' costeggia le colline di Hollywood, fabbrica di sogni e d'incubi, e si perde nelle oscurità della notte e del mistero. Ogni logica narrativa sembra cancellarsi nel cinema del regista di 'Eraserhead' e 'Velluto blu', scivolando lungo il crinale tra reale e onirico, tra noir e mélo, in un labirinto ipnotico che fa dell'enigmaticità il proprio fondamento. Nato, sulla scia dell'enorme successo di 'Twin Peaks', come puntata pilota di una serie mai realizzata, il progetto di 'Mulholland Drive' venne acquistato e prodotto da StudioCanal, che ora ne ha curato il restauro, con la supervisione dello stesso Lynch. Dopo l'anteprima di luglio a Bologna al festival Il Cinema Ritrovato, 'Mulholland Drive' torna nelle sale italiane come evento di tre giorni grazie alla Cineteca di Bologna. (ANSA).