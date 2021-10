Consumi culturali in crescita ma ancora lontani da pre Covid

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - C'è voglia di cultura in Italia, coi primi segnali di risveglio delle attività dal vivo dall'estate, un ritorno alla lettura in cartaceo e il timido rientro in cinema e teatri: i consumi culturali delle famiglie tornano a crescere ma sono ancora ben lontani dai valori pre-pandemia. È la fotografia scattata dall'indagine sui consumi culturali degli italiani di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, in collaborazione con Swg, presentata oggi col via al Forum che sarà ospitato fino a sabato al Teatro Regio di Parma.

L'indagine evidenzia che la spesa media mensile per famiglia su beni e servizi culturali è stata pari a 73 euro a settembre 2021 (+6% su giugno 2021 e +44% su settembre 2020) dopo il crollo registrato lo scorso anno (-55% a settembre 2020 rispetto a dicembre 2019). Tuttavia i valori pre-Covid sono ben lontani, evidenziato dal -35% della spesa di settembre 2021 rispetto a dicembre 2019.

Dall'estate sono arrivati i primi segnali di risveglio per le attività culturali dal vivo: a settembre il 15% degli italiani ha acquistato biglietti per cinema (era il 4% a giugno), mostre e musei, il 7% per concerti e spettacoli all'aperto (contro il 2% di giugno), il 6% per teatro (rispetto al 3% a giugno).

Stabile la fruizione dei contenuti televisivi che vanno sempre più nella direzione dello streaming, soprattutto tra i più giovani: nella classe d'età 18-24 anni su 100 minuti di contenuti televisivi, 45 sono seguiti in piattaforme in streaming a pagamento e 26 su digitale terrestre. L'analisi registra un ritorno alla lettura di libri e giornali in cartaceo (rispettivamente 34% e 20% di lettori abituali a settembre contro il 25% e il 12% di giugno).

Tra le misure ritenute più efficaci per la ripresa dei consumi culturali sono evidenziate l'estensione del bonus cultura e la detrazione fiscale delle spese in cultura (per circa il 40% degli intervistati). (ANSA).