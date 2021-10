Green pass: a Bologna si prevedono disagi per gli autobus

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - Venerdì, primo giorno di obbligo di Green pass per i lavoratori, a Bologna ci saranno "inevitabili" disagi per gli autobus. La previsione è della stessa Tper, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale sia in città sia a Ferrara.

Venerdì mancheranno infatti 88 autisti e difficilmente potranno essere garantite tutte le corse programmate, anche se Tper sta rimodulando i turni per cercare di ottimizzare le risorse, "per limitare al massimo i pur inevitabili disagi conseguenti a probabili tagli di corse". Tagli, al momento, difficili da prevedere. L'azienda ha però già fatto sapere che privilegerà i collegamenti più utilizzati dai pendolari e dagli studenti. (ANSA).