Fotografia: 'Finestre sul mondo', lo sguardo di Paolo Gotti

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - Mug-Magazzini Generativi di Bologna inaugura mercoledì 27 ottobre il suo primo evento espositivo, 'Finestre sul mondo. Lo sguardo artistico di Paolo Gotti tra natura, cultura e umanità', a cura di Licia Mazzoni.

Il nuovo hub bolognese, realizzato grazie al contributo di Emil Banca con l'obiettivo di creare uno spazio collaborativo e attivare percorsi ad alto impatto sociale, ha scelto di proporre un excursus tra gli scatti più significativi che il fotografo Paolo Gotti ha realizzato in quasi 50 anni di esplorazioni attorno al mondo.

La mostra, aperta fino al 28 febbraio, include oltre trenta opere fotografiche di grandi dimensioni, tratte dal repertorio di oltre 10mila immagini realizzate da Gotti in occasione dei suoi viaggi che hanno interessato oltre 70 paesi nei cinque continenti: dal Niger alla Cina, da Haiti al Brasile, e ancora Messico e Guatemala, Nepal, Ceylon e Maldive, Indonesia, Usa, Canada, Thailandia, Caraibi, Malesia, Yemen, Venezuela, Filippine, Cuba, India, Cile, Bolivia, Islanda, Australia, Colombia. Suggestioni naturali, culturali, geografiche che seguono il filo conduttore del grande "atlante visivo" che da decenni Paolo Gotti va componendo con la sua fedele Nikon. Oltre alle opere da esporre in parete, sul grande schermo installato nella gradinata centrale saranno proiettati video che compongono una narrazione ancora più completa e descrittiva dell'opera dell'artista.

Mug-Magazzini Generativi nasce dalla riqualificazione di un ex magazzino di oltre 1700 metri quadrati in via Emilia Levante, riconvertito in una smart working area per imprese, organizzazioni del terzo settore, startup e talenti. Spazi contemporanei con infrastrutture tecnologicamente avanzate, all'interno dei quali Mug sviluppa idee e progetti "con una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e delle persone per generare un cambiamento positivo e di impatto sul lungo periodo". (ANSA).