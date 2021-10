Covid: calo di ricoveri in E-R ma altri cinque morti

C'è un lieve calo di ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna ma altri cinque morti con la sindrome causata dal coronavirus e contagi giornalieri che oggi tornano sopra i 200. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione.

I nuovi casi di infezione sono 223 su oltre 19mila tamponi nelle ultime 24 ore, età media 47 anni. Tra le province Ravenna in testa con 81 nuovi casi, seguita da Bologna (29 più 2 del circondario Imolese), poi Reggio Emilia (22).

Si registrano altri cinque decessi: una donna di Piacenza di 82 anni, due uomini di 69 e 94 anni di Parma, una donna di 59 anni di Reggio Emilia e un uomo di 66 anni di Bologna. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (-2 rispetto a ieri), 320 quelli negli altri reparti Covid (-18).

I casi attivi ad oggi oggi sono 15.019 (-31), oltre il 97% in isolamento a casa perché senza sintomi o comunque senza bisogno di cure ospedaliere.