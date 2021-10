Turismo: Regione E-R è 'open source', dati in libera licenza

(ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - Il turismo dell'Emilia-Romagna è 'open source': la Regione è la prima in Italia ad essere entrata, con le informazioni del suo portale turistico regionale, nel catalogo nazionale delle Api (Application Programming Interface) pubbliche del Dipartimento della Trasformazione Digitale. In pratica la Regione ha messo a disposizione di chiunque le proprie informazioni turistiche in licenza libera, senza alcuna limitazione, per qualsiasi scopo, personale o commerciale. Potranno essere usate per creare contenuti, servizi, app, con la sola citazione della fonte.

Da oggi è possibile disporre, in tempo reale e con uno standard condiviso, della lista aggiornata degli eventi in Regione, così come dell'elenco delle località turistiche, comprensive di posizione geografica, descrizione e curiosità da sapere. Le Api, che fanno da interfaccia per collegare diversi software tra loro, permettendone la trasmissione reciproca di dati, riguardano in questo caso migliaia di informazioni, tra elenco delle 402 località regionali, calendario degli eventi che ospitano, punti di interesse turistico (1.287), 122 itinerari, 24 località termali, 15 stazioni sciistiche, 22 tra parchi divertimento e avventura, 39 siti della Motor Valley e tanto altro. (ANSA).