Covid: 239 casi e altri 4 morti in Emilia-Romagna

Sono 239 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 21.420 tamponi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 44 (+2), 315 quelli negli altri reparti Covid (+7) e si contano altri quattro morti: due a Bologna (una donna di 99 anni e un uomo di 89), uno a Piacenza (una donna di 90 anni) e uno a Cesena (un uomo di 54 anni).

L'età media dei nuovi positivi di oggi è 39,8 anni, 75 gli asintomatici. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 61 nuovi casi più 7 dell'Imolese, seguita da Ravenna (41). I guariti sono 140 in più, i casi attivi 14.992 (+95), il 97,6% in isolamento a casa. (ANSA).