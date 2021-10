Anziana grave dopo incidente a Rimini, caccia al pirata

Una donna di 75 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente stradale, mercoledì mattina Rimini, alla rotonda tra via Flaminia e via Pascoli. Come riferiscono i giornali locali, i familiari dell'anziana lanciano un appello per eventuali testimoni. La dinamica, al vaglio della polizia locale, non è chiara ma la 75enne, in bicicletta, potrebbe essere stata investita da un'auto o da una moto e il responsabile si sarebbe quindi allontanato senza prestare soccorso, tra le 9 e le 11. La bicicletta era infatti quasi completamente distrutta.

Sarebbe stata l'anziana stessa a chiedere aiuto, ma una volta in ospedale ha perso conoscenza e non ha fornito dettagli. Sono in corso le analisi delle telecamere di sorveglianza nella zona, alla ricerca del possibile 'pirata'. (ANSA).