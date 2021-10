San Marino: onorificenza ad ex ministro degli Esteri Gb Hunt

L'ex ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt è stato insignito a San Marino dell'onorificenza di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. L'onorificenza, consegnata con una cerimonia a Palazzo Pubblico, è stata conferita al parlamentare ed ex capo della diplomazia del Regno Unito nel governo di Theresa May per il suo sostegno, manifestato sui social media, alla Repubblica di San Marino durante la fase più acuta della pandemia COVID 19.

Hunt aveva sollevato grande consapevolezza sul disagio del Paese, esprimendo parole di sostegno nei confronti della Repubblica del Titano e di apprezzamento per lo sforzo profuso, invitando i Paesi europei a "non dimenticarsi della Repubblica più antica del mondo, proprio al centro della zona rossa italiana, allora con con il più alto tasso di infezione al mondo". "Quell'autorevole intervento - ha detto Beccari - letto da così tante persone in tutto il mondo ha richiamato l'attenzione del mondo nella E' un onore averla come amico della Repubblica".

"Sono onorato - ha detto Hunt - di ricevere questa onorificenza ed ancor più della vostra amicizia. I nostri due Paesi hanno molto in comune, e il Regno Unito sarà sempre amico ed al fianco di chi difende e vive la Libertà e la democrazia". Hunt con la sua delegazione è stato quindi ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti di San Marino, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. (ANSA).