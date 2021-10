Persone scomparse, a Bologna convegno associazione Penelope

'La scomparsa di una persona, tra tecnica, cuore e realtà' è il titolo di un convegno, in programma il 16 ottobre a Bologna, organizzato da Penelope Emilia-Romagna, l'associazione che dal 2002 aiuta e assiste le famiglie degli scomparsi facendo anche da tramite con le istituzioni e con i media. "Si cercherà di andare oltre la cronaca che spesso si interessa di questi casi, per capire cosa c'è davvero dietro la scomparsa di un essere umano", ha spiegato l'avv. Barbara Iannuccelli, che fa parte di Penelope e assiste come legale le famiglie di diverse persone scomparse.

"Perché si chiude tutto spesso come allontanamento volontario? Cosa possono fare i familiari per evitare di impazzire in un tempo sospeso che non hanno scelto? E qual é il ruolo del loro avvocato?". A queste e altre domande - prosegue Iannuccelli - si cercherà di dare una risposta nel convegno, al quale parteciperanno vari rappresentanti delle istituzioni, relatori di eccezione e anche il presidente nazionale dell'associazione Penelope, avvocato Nicodemo Gentile. L'appuntamento è per sabato 16 ottobre al Zanhotel & Meeting di Bentivoglio. Sono annunciati in apertura gli interventi del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del procuratore della Repubblica di Bologna Giuseppe Amato e della presidente dell'Ordine degli avvocati di Bologna, Elisabetta D'Errico.