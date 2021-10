Inaugurato il museo della Vasca votiva a Noceto nel Parmense

(ANSA) - BOLOGNA, 08 OTT - È stato inaugurato a Noceto, in provincia di Parma, il museo della Vasca votiva, un reperto ligneo ritrovato nel 2005 che per caratteristiche e grado di conservazione rappresenta un 'unicum' a livello europeo, tale da innovare le conoscenze scientifiche sull'Età del bronzo. "Con l'apertura al pubblico del museo dopo un cammino durato 15 anni tra scavi, restauro e ricostruzione - affermano gli assessori regionali Andrea Corsini (Turismo) e Mauro Felicori (Cultura) - si rende accessibile a cittadini e studiosi un reperto unico fra le strutture lignee dell'età del Bronzo".

La grande vasca, contenente numerosi manufatti in legno e ceramica, databili al XV secolo a.C., è stata posta, al termine di un accurato restauro a cura del ministero della Cultura e dell'Università di Milano, al centro di una struttura museale che racconta con ricostruzioni, video e dispositivi interattivi la cultura delle 'terramare' che caratterizzava circa 3500 anni fa la quasi totalità della pianura padana.

Il nuovo percorso, sottolineano gli assessori, "può rappresentare un motivo di grande attrattività turistica e culturale non solo per il Comune di Noceto". (ANSA).