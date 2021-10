Ferrovie: 18 mln in estate sui regionali E-R, +25%

Oltre 18 milioni di persone hanno viaggiato a bordo dei treni regionali di Trenitalia Tper fra il primo giugno e metà settembre di quest'anno, con un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Due milioni e 600 mila viaggi, pari circa al 15% del totale - sottolineano le Ferrovie dello Stato - hanno avuto come destinazione od origine una stazione della costa romagnola, che si conferma fra le mete turistiche preferite. A salire sui nuovi treni Rock e Pop in servizio fra Piacenza e Cattolica e fra Ravenna e Rimini sono stati, in particolare, viaggiatori provenienti da tutta l'Emilia e dalla Lombardia.

Per favorire la mobilità dei vacanzieri Trenitalia Tper, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, ha effettuato in aggiunta alla già programmata offerta estiva altri 203 treni straordinari, per ulteriori 120mila posti offerti.

Il 2021 conferma la riscoperta del treno per i viaggi di piacere, tendenza favorita anche da accordi con realtà turistiche del territorio, che hanno riservato vantaggi a chi ha scelto il treno per le proprie vacanze. Una forma di collaborazione che si intende riproporre anche nei prossimi mesi, per raggiungere località meta di turismo invernale e per riscoprire le città d'arte dell'Emilia-Romagna. È cresciuta notevolmente anche la capacità di ospitare biciclette a bordo - consentendo anche la ricarica di quelle elettriche - ed è migliorata l'integrazione fra treno e bici.

Dall'inizio di giugno sono stati infatti più di 16 mila i posti bici venduti sui regionali di Trenitalia Tper. (ANSA).