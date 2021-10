A Bologna biglietto bus si può pagare con carta di credito

Da domani, su tutti gli autobus urbani di Bologna, si potrà pagare il biglietto con con carta di credito e bancomat in modalità contactless. È la prima città metropolitana italiana a dotarsi di questo servizio. La novità non sostituisce, ma si aggiunge a tutte le altre forme di pagamento. Il sistema messo a punto da Tper non prevede nessun sovrapprezzo e calcola in automatico il dovuto addebitando la miglior tariffa, anche in caso di cambio di autobus. Il sistema è stato sperimentato dalla scorsa primavera sulla linea 25. Dall'11 ottobre sarà attivo anche sulle linee di Imola, poi sarà esteso a Ferrara e sulle linee suburbane ed extraurbane.