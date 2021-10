Parma celebra Verdi nel giorno del suo compleanno

(ANSA) - PARMA, 07 OTT - Una festa lunga un'intera giornata, domenica 10 ottobre, per celebrare Giuseppe Verdi nel giorno del suo 208/o compleanno: Festival Verdi e Teatro Regio di Parma anche quest'anno onorano il compositore di Busseto con una cerimonia davanti al Monumento dedicato al maestro, seguita da una cinquantina di appuntamenti inseriti nella manifestazione Verdi Off, fino a sera con il Gala Verdiano a cui parteciperà la soprano Maria Agresta. Reduce dal successo nella Messa di Requiem dei giorni scorsi, la cantante lucana interpreterà arie e duetti tratti da Otello, Simon Boccanegra, I Masnadieri, La Traviata, Giovanna d'Arco, I due Foscari, Oberto, opere che le sono valse grande successo nei maggiori palcoscenici internazionali. La soprano sarà accompagnata dal pianista Michele D'Elia e affiancata dal baritono Gabriele Viviani. In occasione del recital di Maria Agresta verrà svelato al pubblico il nuovo sipario del Regio realizzato da Mimmo Paladino. (ANSA).