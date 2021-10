Mostre: la Divina Commedia rivisitata in una 'graphic novel'

(ANSA) - PARMA, 07 OTT - Dal 9 al 30 ottobre alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza (Parma) arriva 'Dan Haligher, ovvero l'Inferno di Dante a fumetti come non lo avete mai visto'. A 700 anni dalla morte del padre della letteratura italiana, la prima e più coinvolgente cantica della Divina Commedia torna a nuova vita attraverso il genio di Gerardo 'Gerri' Lunatici, illustratore toscano di nascita, ma parmense d'adozione, autore di numerose mostre personali e collettive in Italia e all'estero.

'Dan Haligher' rivisita e trasforma il capolavoro dantesco in una graphic novel, nata dalla fusione di tre grandi passioni di Lunatici: la prima, la più antica, è quella per il disegno; la seconda, dell'adolescenza, è quella per il Sommo Poeta e la sua Divina Commedia, conosciuta sui banchi del liceo e all'università, che il fumettista ha poi insegnato in qualità di docente di italiano e storia. La terza, la più recente, è quella per le serie televisive, che in questi ultimi anni hanno costituito un'interessante novità nell'ambito della narrazione, integrando il ruolo più tradizionale del cinema e della letteratura.

Il Dante di Lunatici è un contemporaneo storyteller e il suo poema una serie televisiva, di quelle che vanno di moda ora, tipo 'Trono di spade' o 'Breaking bad'. Dan Haligher, il protagonista, è un avvocato di 35 anni che vive a Florence city, una metropoli moderna, fatta di grattacieli e periferie, abitata da un'umanità dolente e smarrita.