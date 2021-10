Design e alimentazione col bambù al Labirinto della Masone

(ANSA) - PARMA, 07 OTT - Giunge alla sesta edizione, il 16 e 17 ottobre, 'Under the Bamboo Tree', la manifestazione organizzata dal Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (Parma) interamente dedicata al bambù, una pianta flessibile e virtuosa che costituisce, con le sue quindici specie, la struttura portante del Labirinto, e sta diventando sempre più centrale nell'ambito della sostenibilità e della lotta alla crisi climatica. La manifestazione si propone di esplorare e far conoscere i numerosi impieghi del bambù, dal design all'alimentazione. Ad aprire l'evento sarà sabato l'inaugurazione della mostra 'Labirinto-Dal carcere al piacere' dell'Associazione Liberi Incisori, a cura di Marzio dall'Acqua e Marco Fiori. Saranno esposte 47 incisioni realizzate dai soci Ali, stampate su carta di bambù del Labirinto realizzata dall'artista Stefano Devoti.

Poi gli chef Andrea Nizzi ed Enrico Brancato proporranno lo showcooking 'Bambù Med', un'esperienza enogastronomica innovativa che coniuga l'originalità del bambù con la tradizione culinaria del territorio parmense. Domenica sarà possibile conoscere da vicino la tecnica di fabbricazione della carta di bambù, con un workshop proposto da Stefano Devoti in cui verranno impiegati proprio i bambù del Labirinto. A chiudere la manifestazione sarà la premiazione del concorso internazionale 'BambooRush' per la progettazione e realizzazione di un oggetto innovativo di design con il bambù, giunto alla quarta edizione e divenuto un punto di riferimento nello stimolo all'impiego di un materiale ancora poco utilizzato ma che offre numerosi spunti creativi. (ANSA).