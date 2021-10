Covid: in E-R 291 casi e due morti, stabili i ricoverati

Sono 291 (di cui 101 asintomatici) i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sulla base di quasi 28mila tamponi registrati. Ci sono altri due morti, si tratta di due donne, di 92 e 96 anni, in provincia di Modena.

I casi attivi sono 14.760 e cresce, al 97,4%, la percentuale di chi è in isolamento domiciliare perché non ha necessità di cure ospedaliere. I ricoveri sono stabili: 46 (come ieri) in terapia intensiva e 340 (+3) negli altri reparti Covid.

In termini assoluti, Modena è la provincia dove si registra il numero più alto dei nuovi casi, 78, seguita da Bologna (50) e Ravenna (46).