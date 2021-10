Mostra celebra decima edizione Premio Vignali a Modena

(ANSA) - MODENA, 06 OTT - Apre al pubblico l'8 ottobre (fino all'1 novembre) alla Palazzina dei Giardini la mostra che celebra la decima edizione del Premio Davide Vignali, promosso da Fondazione Modena Arti Visive, dalla famiglia Vignali e dall'Istituto di istruzione superiore A.Venturi di Modena, che celebra la creatività dei giovani talenti del territorio. Il premio nasce nel nome di Davide Vignali, ex studente del Venturi scomparso prematuramente nel 2011. Nello stesso anno, grazie all'impegno della famiglia, che ha raccolto un desiderio espresso dalle docenti Antonella Battilani e Maria Menziani, è nato il concorso che ne celebra la memoria, la grande umanità, il desiderio di conoscenza. Ad affiancare la famiglia c'è Fmav, da sempre impegnata nel sostegno ai giovani artisti e nella loro formazione.

Sono stati 80 i giovanissimi talenti che hanno partecipato alla call lanciata da Fmav per l'edizione 2020/2021, provenienti da istituti superiori (licei artistici, istituti d'arte, professionali, licei linguistici, scientifici) di Modena, Faenza, Casalecchio di Reno, Bologna, Piacenza, Viserba di Rimini, Finale Emilia. In occasione di questo traguardo, la mostra accoglie, oltre ai vincitori del Premio e ad una decina dei migliori lavori candidati, una selezione di opere nuove prodotte da nove giovani talenti scelti con un bando fra coloro che avevano partecipato alle precedenti edizioni. Inoltre, per la prima volta, una selezione di opere di Davide Vignali, scatti inediti che ne testimoniano l'amore per l'arte, la creatività e il talento. (ANSA).