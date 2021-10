Covid: in E-R altre cinque vittime, due under 50

Mentre sono abbastanza stazionari i nuovi casi di coronavirus e i ricoveri calano leggermente, in Emilia-Romagna si contano oggi altri cinque morti con Covid-19, fra i quali anche due uomini di 41 e 48 anni, rispettivamente in provincia di Modena e di Bologna. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.494.

Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (-4 rispetto a ieri), 338 quelli negli altri reparti Covid (-23).

I nuovi casi di infezione sono 281, rilevati su quasi 33.500 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 39 anni. Bologna con 88 nuovi casi (più otto del circondario Imolese), seguita da Ravenna (58) e Modena (28), è il territorio col maggior numero di contagi giornalieri.

I casi attivi ad oggi sono 14.634 (-15), il 97,4% in isolamento domiciliare.