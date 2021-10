Musica: a Bologna l'Itaclub jazz festival

(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - La Cantina Bentivoglio di Bologna sarà uno dei 23 locali che dall'8 ottobre ospiteranno l'Itaclub jazz festival, una settimana di concerti e appuntamenti che culmineranno, il 15 ottobre, nella prima 'Giornata nazionale dei jazz club', un festival diffuso promosso dal Ministero della cultura.

Il primo concerto sarà affidato al trio della cantante Maria Pia De Vito, interprete che unisce musica brasiliana, napoletana e jazz, per il progetto 'Linha de passe' insieme a Roberto Taufic chitarra e Roberto Red Rossi percussioni. Il 9 in cartellone un'altra cantante, Lisa Manara, con il suo quartetto, mentre il 10 prevista l'inaugurazione della mostra fotografica 'Around jazz club' di Mirko Boscolo, Roberto Cifarelli e Giordano Minora, dedicata a Mario Guidi, storico produttore e manager scomparso lo scorso anno. Poi il concerto in pianoforte solo 'Angeli e demoni' con Giovanni Guidi. Il 13 il musicologo Stefano Zenni parlerà di 'Il bebop e l'improvvisazione', seguito dal concerto della giovane cantante bolognese Giulia Lorvich, mentre il 14 sarà sul palco il trio con Simone La Maida sax, Enrico Terragnoli chitarra e Marco Frattini batteria. Il 15 ottobre il festival si chiuderà con la presentazione/debutto del 'Laboratorio orchestrale Bologna in jazz', nato da un'idea del compositore e direttore d'orchestra Michele Corcella, che ha scritto composizioni che saranno eseguite da un ensemble di dieci elementi tra cui studenti del Conservatorio Martini.

La Bentivoglio ospiterà dal 28 ottobre, per il Bologna jazz festival, 'Wetuba' di Ada Montellanico, il Tributo a Steve Grossman con la 'Bentivoglio all stars' (con ospiti Jimmy Villotti e Valerio Pontrandolfo), il sassofonista Seamus Blake e il chitarrista Peter Bernstein. (ANSA).