'La Notte Rossa', a Bologna la festa delle Case del popolo

(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - Diversi luoghi di Bologna e provincia ospiteranno dall'8 al 10 ottobre 'La Notte Rossa 2021', nona edizione della festa delle Case del popolo e dei circoli culturali, sul tema 'Popoli e diritti', promossa da varie associazioni insieme a Fondazione Duemila. Venerdì, tra gli appuntamenti, l'inaugurazione della mostra 'In Casa del Popolo', del fotografo parmense Lucio Rossi, alla Casa del Popolo 'Bruno Tosarelli' e un ricordo del giornalista e comunicatore pubblico Alessandro Rovinetti, recentemente scomparso, nella sede della Fondazione Duemila, dove sarà anche inaugurata la mostra personale 'Identità sospese' di Davide Peretti Poggi, autore del manifesto di quest'anno, e verrà presentato il podcast 'Insieme. I luoghi della cultura popolare' di Giulia Mitrugno, "un racconto di storie, di luoghi, di uomini e di donne". Sabato, nella sala 'Bruno Corticelli' a San Donato, si terrà un seminario interattivo su 'Cambiare la società per non ammalarsi', mentre nel pomeriggio a Palazzo d'Accursio verrà presentato il libro 'Raccontami una favola vera. Adriana Lodi: biografia di una politica', classe 1933, operaia, sindacalista per la Cgil, consigliera comunale e assessora a Bologna.

Domenica mattina, in collaborazione con la Cineteca e Casadeipensieri, cerimonia di consegna del premio 'Gino Agostini. Cinema e democrazia', dedicato alla memoria dello storico esercente, distributore e produttore bolognese: il sindaco neoeletto Matteo Lepore consegnerà il premio a Beppe Caschetto. A seguire, proiezione del documentario 'Uomini e voci dal Congresso Socialista di Livorno. Italia 2021', restaurato dalla Cineteca in occasione del centenario del Partito comunista italiano. Altre iniziative sono in programma nel fine settimana a Trebbo di Reno, Castenaso e Calcara di Crespellano. (ANSA).