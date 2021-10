'Jurassic experience', a Bologna arrivano i dinosauri

(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - Un'esperienza immersiva condurrà i visitatori indietro di milioni di anni, all'epoca in cui potranno ammirare con i loro occhi l'evoluzione delle creature più grandi del mondo: dal 9 ottobre negli spazi del DumBO a Bologna prenderanno vita oltre 20 esemplari di dinosauri a grandezza naturale, collocati all'interno del loro habitat ricreato a seconda delle diverse aree geografiche, al centro della mostra 'Jurassic Experience' organizzata da Venice Exhibition e patrocinata dal Comune.

Il percorso è costituito da un susseguirsi di ambienti che riproducono vegetazione e habitat delle diverse specie e, insieme ai sofisticati animatronics, ricostruisce l'evoluzione dei dinosauri dal tardo Triassico (quando comparvero i primi esemplari), all'era Giurassica (con la diversificazione in specie), fino alla loro estinzione avvenuta alla fine del Cretaceo, circa 65 milioni di anni fa. Gli effetti luminosi e sonori, i movimenti meccanici e il contesto in cui gli immensi esemplari sono inseriti, consente, annunciano gli organizzatori, "un'esperienza immersiva senza precedenti: il realismo delle installazioni darà al visitatore la sensazione di trovarsi all'interno del celebre film di fantascienza. Grazie alla collaborazione con esperti paleontologi e musei di storia naturale nazionali e internazionali, è stato possibile simulare persino i versi del loro misterioso linguaggio".

Dieci postazioni di Realtà Virtuale riporteranno in vita queste creature, giunte a Bologna dopo un tour europeo che ha attratto oltre 8 milioni di visitatori e che dal capoluogo emiliano ripartiranno poi per un nuovo tour, questa volta oltre i confini europei. Saranno organizzate anche visite guidate e giornate tematiche, rivolte soprattutto alle scuole. (ANSA).