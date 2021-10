Covid: diminuiscono contagi e ricoverati in Emilia-Romagna

Sensibile calo dei nuovi contagi in Emilia-Romagna, dove diminuiscono anche i ricoveri. I nuovi positivi sono 169 in più rispetto a ieri, rilevati con 25.160 tamponi nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono sempre 50, 361 negli altri reparti Covid (-16). Ma si contano altri quattro morti: due in provincia di Forlì-Cesena, una donna di 93 anni e un uomo di 91 anni), un uomo di 78 anni in provincia di Piacenza, una donna di 93 anni residente a Imola.

Dei nuovi contagiati, 58 sono asintomatici e tra le province al primo posto c'è Bologna con 47 casi, più uno dell'Imolese. I guariti sono 93 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 14.651 (+72), il 97,2% in isolamento a casa.