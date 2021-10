Il presidente Mattarella in visita alla Caritas di Parma

Dopo aver ricevuto la laurea ad honorem in Relazioni internazionali ed europee dall'Università di Parma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mensa Caritas della città emiliana, in via Turchi.

Insieme al presidente Mattarella c'erano il vescovo di Parma, monsignor Enrico Solmi, e la direttrice della Caritas provinciale Cecilia Scaffardi.

Mattarella aveva promesso una visita al centro Caritas già in occasione delle celebrazione per Parma Capitale italiana della Cultura ma per questioni di tempo non era stato possibile ed oggi ha voluto mantenere la promessa fatta alla diocesi di Parma.