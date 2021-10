Appuntamento con la musica contemporanea al Bologna Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 04 OTT - La Sala Mastroianni del Cinema Lumière ospita il 5 ottobre alle 19 un nuovo appuntamento di Bologna Festival con la musica contemporanea: l'artista multimediale Alberto Novello e il gruppo Otolab presentano 'Laser Drawing' ed 'Ex'.

In 'Laser Drawing' Alberto Novello utilizza i segnali elettrici del suo sintetizzatore per modulare la luce laser in sinuose forme colorate. È un'improvvisazione completamente analogica che fonde audio ed immagini, connettendo i sensi del pubblico in un'unica esperienza "sinestesia di Visual Listening": ascoltare il suono più profondamente tramite la visualizzazione della luce laser.

In 'Ex', laser audiovisual live performance del collettivo milanese Otolab, i suoni, interagendo in real-time con la proiezione laser e pilotandone il comportamento visivo, disegnano paesaggi vibranti e inquieti in un orizzonte costantemente ridefinito da "risonanze visive" in rapida dissoluzione. L'audiovisual live performance 'Ex' rimanda anche a ciò che è stato e non è più, qualcosa del quale non ci resta che un ricordo fugace, un'ombra di luce.

Alberto Novello è un artista multimediale, scienziato e compositore, presente con le sue performance nei maggior festival internazionali di musica contemporanea. Otolab, associazione culturale nata a Milano nel 2001, riunisce musicisti, dj, vj, videoartisti, videomaker, web designer, grafici e architetti a interessati ad un percorso comune nell'ambito della musica elettronica e della ricerca audiovisiva.

Info: www.bolognafestival.it. (ANSA).