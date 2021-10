Due anziane sventano la truffa del finto incidente

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Due pensionate di Alto Reno Terme, sull'Appennino bolognese, hanno sventato altrettante truffe ai loro danni, tentate con l'espediente del 'finto incidente' successo a un familiare.

Le vittime -due signore di 80 e 97 anni- hanno ricevuto sul telefono di casa la chiamata di una donna che si è spacciata in un caso per la figlia, nell'altro per la nipote, chiedendo denaro per un risarcimento a seguito di un incidente stradale.

Le due anziane hanno ricordato le campagne informative contro questi raggiri, organizzate nella loro zona dai carabinieri, e non sono cadute nel tranello, riattaccando e avvisando il 112.

Sui due episodi sono state avviate indagini da parte degli stessi carabinieri. . (ANSA).